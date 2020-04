Homem morre eletrocutado em comunidade do Rio Purus

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

O morador da comunidade Estirão do Alcântara identificado até o presente momento como Gilmar morreu eletrocutado na manhã desta segunda-feira (27). Conforme relatos de vizinhos, ele teria sofrido um choque quando descia o porto em direção ao Rio Purus.

Uma moradora da localidade conhecida como Cirlene, comadre de Gilmar, contou à nossa reportagem que o mesmo teria ligado um mergulhão dentro do rio do Purus e em seguida retornou à sua residência para buscar um motor de embarcação. “Ficamos sabendo que ao retornar pelo porto ele caiu com o motor e o fio elétrico do mergulhão caiu por cima dele. Trata-se de um momento triste para todos nós”, lamentou.

O corpo de Gilmar foi trazido para o Necrotério do Hospital João Câncio Fernandes para os procedimentos de praxe e depois será levado de volta para a comunidade Estirão do Alcântara, onde ele morava, para o velório e posteriormente o sepultamento. Gilmar era casado e pai de três filhos.

