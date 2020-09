Homem morre afogado nas águas do rio Purus

Redação

Em uma ação exitosa, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira conseguiram resgatar na tarde deste domingo (20), o corpo do braçal Antônio José Souza dos Santos de dentro das águas do rio Purus.

De acordo com informações repassadas aos Bombeiros, o mesmo desapareceu nas águas em uma localidade conhecida como Praia do paus, entretanto, as circunstâncias do sumiço não foram detalhadas.

O Tenente Gustavo Marinho, Comandante do Corpo de Bombeiros em Sena, confirmou que as buscas duraram em torno de uma hora e meia.

O corpo de Antônio José será encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização do exame cadavérico.

