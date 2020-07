Homem fica desacordado após receber cabeçada de vaca, na zona rural de Sena

Redação Senaonline.net

O trabalhador rural Elivaldo do Nascimento Ferreira, 41 anos de idade, residente na colônia São Jorge, região da comunidade Gleba São Jorge, em Sena Madureira, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes no início da noite desta quarta-feira (29). Segundo informações, ele foi atingido por uma vaca em sua propriedade.

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foram acionados e deram todo o suporte no resgate à vítima. De acordo com informações, Elivaldo foi atingido por uma cabeçada da vaca e ficou desacordado. “A guarnição se deslocou ao lugar do ocorrido, percorrendo 11 quilômetros de ramal até encontrarmos a vítima que vinha sendo trazida por terceiros. Feitos os primeiros procedimentos percebemos que não havia nenhuma fratura aparente. Tinha um hematoma na face ocasionado pela queda e também se queixava de dores na região lombar, local este afetado pelo animal. Assim realizamos o transporte e entregamos o morador para a equipe de plantão no Hospital”, diz a nota do Corpo de Bombeiros.

Deixe seu comentário

comentários