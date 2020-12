Homem é vitima de homicídio ao revidar contra Policia

Um senhor por nome de Antônio conhecido por Vavá aproximadamente uns 50 anos de idade, que era vendedor de frutas e verduras na pracinha da Linha do Tiro em frente ao campo do Grêmio foi morto a tiros após revidar contra a Policia Militar.

Segundo informações este senhor correu atrás de uma mulher grávida com uma faca após a mesma pegar uma de suas melancias que vendia e não quis pagar, A mesma foi socorrida por moradores que residem nas proximidades que acionaram a Policia Militar. Ao chegarem perceberam uma atitude bastante estranha deste senhor, que estava agressivo e foi para cima dos militares com uma faca, como forma de defesa um dos policiais atirou contra o mesmo, o qual o projétil atingiu parte de seu corpo e o mesmo foi a óbito no local.

O espaço está isolado e o corpo continua no local a espera do Instituto Médico Legal (IML), como também a Policia Civil onde está fazendo a pericia. Até o memento o clima é tenso, mas de acordo pessoas que o conheciam, nos últimos dias este senhor segundo informações era vendedor de picolé e andava meio estranho com atitudes agressivas. Até o momento Bombeiros, Militares e Policia Civil fazem o isolamento da área para manter a segurança, haja vista que se trata de um homicídio em via pública. O caso será investigado e o homicídio aconteceu por volta das 12:40 min desta terça-feira.

