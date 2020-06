homem é preso e menor apreendido suspeitos matar jovem com tiro de escopeta no pescoço durante assalto

Um homem foi preso e um menor apreendido suspeitos de serem os responsáveis pela morte de Edmundo Silva Melo, de 21 anos. O jovem foi morto com um tiro de escopeta no pescoço, no dia 30 de maio, durante um assalto a uma distribuidora na Rodovia AC-40, km 13, região do Santa Maria, em Rio Branco.

A informação foi confirmada ao G1pelo delegado Leonardo Santa Bárbara. Ele disse que a identificação dos suspeitos foi possível após um trabalho realizado por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore). Durante as investigações, duas testemunhas chegaram a ser ou vidas pela Polícia Civil.

