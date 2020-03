Homem é preso com escopeta na Praia do Amarílio, em Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

Durante patrulhamento de rotina no Bairro Praia do Amarilio, em Sena Madureira, a Polícia Militar conseguiu retirar mais um infrator de circulação. Com ele, foi apreendida uma escopeta e um cartucho calibre 32.

Os PMs avistaram o autor em atitude suspeita e ao fazer a verificação detalhada encontraram a arma. O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos de praxe.

Em Sena, a Polícia vem intensificando as ações nos Bairros com o fito de coibir práticas criminosas. Nos últimos dias várias apreensões vem sendo realizadas no município.

