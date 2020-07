Homem é ferido na cabeça durante confusão no Segundo Distrito de Sena

Redação Senaonline.net

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde de domingo (19), no Beco do Bigode, Bairro Niterói, Segundo Distrito de Sena Madureira. a vítima foi identificada pela PM como Antônio Francisco da Silva Manuares, morador do próprio Bairro Segundo Distrito.

Conforme o apurado, estava ocorrendo uma espécie de briga entre duas vizinhas quando os esposos das mulheres entraram no meio da confusão e acabou sobrando para Antônio Manuares.

Minutos após a contenda, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o morador caído no solo com um corte profundo na cabeça. Ele foi socorrido e conseguiu sobreviver.

A Polícia Militar conseguiu identificar os autores da tentativa de homicídio, mas estes se evadiram do local após consumar os fatos. Os mesmos podem ser presos a qualquer momento.

