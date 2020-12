Homem é esfaqueado após agredir a namorada

Ithamar Souza O flanelinha Jarderson Melo de Araújo, de 36 anos, foi ferido com uma facada no peito, na noite desta segunda-feira (21), após brigar com a própria namorada na rua Coronel Alexandrino, próximo ao Mercado do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o flanelinha estava vigiando carros quando discutiu e agrediu a própria namorada. A mulher reagiu às agressões desferindo uma facada no peito de Jarderson, que ainda tentou correr, mas caiu em via pública. Após a ação, a mulher fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou Jarderson ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características da autora e uma guarnição do Giro acabou prendendo a acusada. Ela foi levada para a Delegacia de Flagrantes. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

