Homem continua desaparecido nas águas do rio Iaco

Apesar do esforço realizado no dia de ontem, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros ainda não conseguiram encontrar o morador Sandro Rocha da Silva, 24 anos, que desapareceu nas águas do rio Iaco, próximo ao porto da Praia do Amarílio.

De acordo com o Tenente Gustavo Marinho, comandante dos Bombeiros em Sena, as buscas serão retomadas neste domingo (31). “Nesse tipo de situação, o trabalho de buscas é feito por três dias. Iremos dar continuidade hoje com o reforço de mais um mergulhador”, disse ele.

Sandro Rocha da Silva retornava pra casa ontem de manhã na companhia da esposa quando passou mal subitamente e foi parar dentro do rio Iaco. Sua esposa também caiu na água, entretanto, conseguiu se salvar se segurando em um botijão de gás.

A hipótese mais provável é que Sandro tenha desmaiado, razão pela qual não conseguiu sair para a margem do rio.

O casal tinha vindo à cidade fazer compras.

Nesta época do ano, o nível das águas do rio Iaco não está tão elevado, mas há correnteza em algumas localidades o que, de certa forma, dificulta o trabalho de buscas.

Edinaldo Gomes

