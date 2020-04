Henrique Roque se desliga da Rádio Dimensão FM de Sena Madureira

Edinaldo Gomes para o Senaonline.net

Após passar 19 anos trabalhando na Rádio Comunitária Dimensão FM 104,9 MHZ de Sena Madureira, o apresentador Henrique Roque oficializou hoje em postagem no facebook seu desligamento da Emissora.

Natural do Estado do Ceará, Henrique Roque iniciou seus trabalhos na Dimensão apresentando durante a manhã o programa “Forrozão Sertanejo”, depois comandou durante muitos anos o programa Ultraleve e mais recentemente estava no comando do Jornal Dimensão. Também apresentou durante 13 anos o programa “Pancadão”, nas tardes de sábado, considerado como o de maior audiência na cidade.

Henrique deverá retornar ao Estado do Ceará para acompanhar seu irmão mais novo que faz tratamento de saúde.

Ele é, na verdade, oriundo de uma família de radialistas, sendo filho do senhor Carlos Roque, irmão de Carlúcio Roque que já faleceram, mas também trabalharam durante anos na Dimensão FM.

Confira o comunicado que o mesmo emitiu:

“Hoje encerra-se uma etapa importante da minha vida. Depois de quase 20 anos de dedicação à empresa “Dimensão FM”, comunico oficialmente meu desligamento da emissora.

Estou muito grato em poder expressar meu total agradecimento à direção da rádio (Pr. Celso Gregório e Celso Jr) que sempre demonstrou respeito e reconhecimento para com este profissional.

Durante o meu tempo de permanência e desenvolvimento do meu trabalho diário, pude observar os diversos fatores que compõem o ambiente e as condições de trabalho adequadas que regem os valores e a missão cultivados por esta empresa.

Aproveito a oportunidade para reiterar meus desejos de muito êxito à emissora e sempre utilizarei como alicerce toda a experiência obtida neste período em que lá trabalhei.

O tempo que passei na Dimensão FM foi de grande valia, tenho consciência de que um ciclo profissional nunca se encerra quando saímos de determinado emprego, e é por este motivo que venho, através desta, agradecer pelo apoio, pela oportunidade e afirmar que estarei sempre à disposição”.

