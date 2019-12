Governo injeta R$ 263 milhões na economia com pagamento dos salários de dezembro nesta segunda

Samuel Bryan -Agencia

O governo do Estado se antecipou e pagou nesta segunda-feira, 30, os mais de 50 mil servidores ativos e inativos com os salários de dezembro, o que totaliza cerca de R$ 263 milhões injetados na economia.

No final de semana, o governador Gladson Cameli já havia comentado a possibilidade de adiantar o pagamento que estava marcado para esta terça-feira, o que se concretizou na manhã desta segunda.

Ainda este mês, o governo cumpriu a promessa de pagar a segunda metade do 13° no dia 13 de dezembro, como símbolo do sucesso da gestão em contornar os problemas financeiros herdados pela gestão estadual anterior, o que incluiu o não pagamento da metade do 13° de 2018. E vale lembrar que a primeira parcela deste ano foi depositada na conta do funcionalismo público no dia 26 de julho.

No mês anterior, o jornal Folha de São Paulo em sua edição online publicou uma matéria especial sobre como novos governadores de estados em crise ainda quitam o 13º salário de 2018, com destaque para o governador Gladson Cameli, que conseguiu honrar corretamente o compromisso de pagar o salário dos servidores públicos estaduais. Uma dívida de R$ 63 milhões.

Os servidores estaduais podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do site www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores podem obter ainda, informações sobre o calendário de pagamento, cédula C, dentre outras.

