Governo inicia revitalização do Instituto Santa Juliana em Sena Madureira

O projeto priorizou e preservou a arquitetura original do prédio, que é o mais antigo do Acre, e uma referência na educação do município. Toda a parte física, que estava abandonada há vários anos, será revitalizada. As obras se iniciarão pelo telhado e pelo forro do terceiro andar.

“Essa é uma ação de governo, uma determinação do governador Gladson Cameli, para que nós, da Secretaria de Educação, possamos revitalizar e valorizar os espaços históricos de nosso estado que estavam completamente abandonados e esse prédio, de maneira particular, é um monumento da nossa educação, construído ainda na década de 20 do século passado”, afirmou o secretário.

A revitalização será feita por etapas. Nesse primeiro momento, as partes a serem reconstruídas serão telhados, forros e o terceiro piso. A partir do ano que vem, as atenções estarão voltadas para o espaço interno e para a construção de um refeitório e espaços alternativos aos alunos.

“Não temos dúvida de que a revitalização do Instituto Santa Juliana será um presente para Sena Madureira, pois era a antiga sede da prelazia e é um monumento histórico. A educação do município avança e não para de avançar com esse colégio reaberto”, disse Mauro Cruz.

Além do Instituto, a SEE também trabalha em outra ação importante em Sena Madureira, que é a construção de um colégio militar, que será construído na parte alta da cidade. “O governador Gladson Cameli tem nos pedido atenção para investir nesse segmento da educação”, afirmou.

As ações educacionais em Sena Madureira têm avançado desde o ano passado, quando o próprio governador foi até a reserva extrativista Cazumbá para inaugurar uma escola de ensino médio. “A escola foi entregue com um laboratório de informática e os alunos passaram por uma formação, o que mostra todo o compromisso do governador com a boa educação”, relatou.

