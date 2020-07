Governo entrega Kits da merenda escolar para alunos do rio Purus, em Sena

Da Redação

Dando continuidade ao trabalho de distribuição de kits da merenda escolar, a equipe da Secretaria Estadual de Educação, Núcleo de Sena Madureira, esteve nesta quinta-feira (30), nas comunidades Piedade e Cachoeira, no Rio Purus. Ao todo foram repassados 44 kits de alimentos para os alunos.

A iniciativa do Governo do Estado segue determinação do governador Gladson Cameli. Com a suspensão das aulas presenciais, toda a merenda está sendo entregue para os alunos, sobretudo para aqueles considerados de baixa renda. “Além dos kits da merenda, também distribuímos livros, máscaras faciais para proteção a Covid-19 e atividades para estudos EAD”, ressaltou a professora Irlane Diniz, coordenadora da SEE, em Sena Madureira.

Na semana passada a entrega ocorreu ao longo do rio Iaco.

