Governo entrega equipamentos e capacita profissionais de saúde para combate ao coronavírus no Juruá

Profissionais que atuam da rede pública de Saúde na regional do Vale do Juruá foram capacitados neste sábado, 6, sobre os procedimentos de manuseio de pacientes infectados com o novo coronavírus. A medida é mais uma do conjunto de ações do Governo do Estado do Acre no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

A palestra realizada no auditório da Escola Estadual Flodoardo Cabral foi ministrada por servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Rio Branco, e contou a participação de profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Cruzeiro do Sul; Unidade Mista da comunidade Santa Luzia; Maternidade e Hospital do Juruá; além dos funcionários do Samu de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

No curso, os profissionais aprenderam técnicas referentes a intubação de pacientes, paramentação e desparamentação de equipamentos de proteção individual (EPIs), manejo de corpos e testagem intra-hospitalar. Assim como a oferta de melhores condições de trabalho, a qualificação dos servidores que estão na linha de frente no combate ao coronavírus tem sido tratada com prioridade pela administração estadual.

Equipamentos para o enfrentamento à Covid-19 são entregues por Gladson Cameli

Cumprindo agenda em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli fez a entrega de equipamentos para reforçar a estrutura da Saúde pública que vem sendo utilizada para o combate ao coronavírus no Vale do Juruá. Entre os itens, estavam cápsula de pressão negativa, respirador mecânico portátil, laringoscópios e testes rápidos.

Os materiais foram distribuídos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e unidades hospitalares estaduais da região. De acordo com o governador Gladson Cameli, sua gestão vem se empenhado ao máximo desde a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no estado. Sobretudo, tem procurado assegurar melhores condições de atendimento nos municípios do interior. “Sou um profundo conhecedor das necessidades que os municípios mais distantes da capital enfrentam na área da Saúde. Aqui no Juruá, tem ainda a questão da dificuldade de acesso, como é o caso de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Por isso, temos dado atenção especial para esta região que tanto precisa do apoio do governo. A entrega destes equipamentos é mais uma prova que estamos preocupados em garantir melhores condições para o atendimento da população”, salientou.

Cameli também fez questão de levar uma mensagem aos profissionais de Saúde que não estão medindo esforços em meio à pandemia do novo coronavírus. Gladson destacou que, mesmo em meio a difícil situação financeira, o Estado vem reconhecendo a dedicação destes valorosos servidores.

“Gostaria de deixar o meu muito obrigado a todos os funcionários da Saúde. São pessoas comprometidas e que têm colocado suas vidas em risco para salvar outras. O nosso governo tem procurado reconhecer estes profissionais da melhor maneira possível. Dobramos o adicional de insalubridade e conseguimos uma gratificação de mais de 400 reais para os servidores do Pró-Saúde. Além das capacitações e melhores condições de trabalho que o governo tem proporcionado a todos eles. É com essa união que o coronavírus vai passar e a vida vai continuar”, afirmou o governador.

