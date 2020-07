Governo do Estado destina 15 novos Leitos para o Hospital de campanha, em Sena Madureira

Redação Senaonline.net

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), encaminhou nesta semana 15 novos Leitos para o Hospital de campanha, onde estão internados moradores que testaram positivo para a Covid-19.

“A direção da unidade agradece ao governador Gladson Cameli e ao secretário de saúde Alysson Bestene, que não tem medido esforços ao enfrentamento ao Covid-19 nesse momento de Pandemia. 15 leitos que possibilitam ajustes na elevação das pernas e dorso, bem como a posição de trendelemburg, proporcionando mais comodidade para os pacientes e os profissionais que os assistem. Os leitos são equipados com suporte para soro e barras laterais que dar segurança e conforto ao paciente no leito”, diz trecho de uma nota emitida pela equipe do Hospital João Câncio Fernandes.

Neste sábado (25), Sena Madureira contabilizou 948 casos confirmados da Covid-19, porém, no Hospital de campanha há apenas 4 moradores internados no presente momento.

Deixe seu comentário

comentários