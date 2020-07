Governo do Acre envia cestas básicas para alunos do rio Caeté, em Sena

Redação Senaonline.net

Seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli (Progressistas), a Secretaria de Estado de Educação, Núcleo de Sena Madureira, encaminhou nesta sexta-feira (10), 50 cestas básicas para os alunos da Reserva Cazumbá-iracema, no rio Caeté, onde existem escolas da rede estadual de ensino.

De acordo com a professora Irlane Diniz, coordenadora da SEE em Sena Madureira, outras escolas da zona rural também estão sendo contempladas com cestas básicas, feitas com os produtos da Merenda Escolar. “Sabemos que as aulas estão suspensas, por isso, a determinação do governo é fazer cestas básicas e distribuir aos alunos, preferencialmente, alunos de baixa renda. É uma forma de ajudar a comunidade nesse período de pandemia”, comentou.

A ação estatal já contemplou centenas de alunos da zona urbana. Agora a distribuição é direcionada para quem estuda na zona rural da cidade.

