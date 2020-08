Governo do Acre entrega fardamento nas Escolas de Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

Quando as aulas presenciais forem retomadas, centenas de estudantes de Sena Madureira da rede pública estadual irão receber do Governo do Acre o fardamento, conforme anunciado pelo governador Gladson Cameli.

Na manhã desta sexta-feira (31), os conjuntos do fardamento foram entregues nas escolas da zona urbana, mas só serão repassados aos alunos no retorno das aulas. “Essa medida é para deixarmos tudo pronto pra quando a situação normalizar. Nesse momento, agradecemos o governador Gladson Cameli e o secretário de educação, Mauro Sérgio pelo comprometimento com a educação do nosso Estado”, comentou Irlane Diniz, coordenadora da SEE, em Sena Madureira.

Antes de ser tomada essa medida do Governo em fornecer a farda, os estudantes precisavam tirar dinheiro do próprio bolso para comprar. “Na minha avaliação, trata-se de uma ação importante do Governo, pois nem todos os pais tem dinheiro pra comprar farda. Sabemos que hoje as aulas estão suspensas, mas quando voltar temos essa garantia com relação ao fardamento”, comentou Angela Lima, residente no Bairro Bom Sucesso e que tem filhos matriculados na escola Assis Vasconcelos.

Nessa empreitada, estão sendo contempladas as escolas: Dom Júlio Mattioli, Fontenele de Castro, Charles Santos e Instituto Santa Juliana. Na semana que vem, será feita a entrega nas demais unidades de ensino.

Essa iniciativa do governo atenderá também alunos da zona rural.

