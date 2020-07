Governo do Acre entrega cestas básicas para alunos do rio Iaco

Redação Senaonline.net

Estudantes de escolas públicas do alto rio Iaco receberam na última sexta-feira (24), cestas básicas provenientes da Merenda Escolar. A ação é de iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, seguindo determinação do governador Gladson Cameli.

Nessa empreitada, foram contemplados alunos das escolas: Pracaúba, Recife II, Manoel Rufino e José Pejota de Moraes. Além das cestas básicas também foram entregues materiais escolas e máscaras faciais.

Todo esse trabalho foi acompanhado pela professora Irlane Diniz, coordenadora do Núcleo da Secretaria Estadual de Educação, em Sena. “Desde que surgiu essa pandemia, o governador determinou que a merenda escolar fosse distribuída para os alunos, principalmente para os mais carentes. Contemplamos a zona urbana e agora estamos fazendo a entrega em várias escolas da zona rural. É uma maneira de ajudar as famílias nesse momento difícil”, destacou Irlane Diniz.

Ao todo foram entregues 118 kits da merenda para alunos do rio Iaco. Nos próximos dias, outras unidades de ensino serão contempladas.

