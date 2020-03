Governo do Acre decreta suspensão no corte de fornecimento de água

Cleide Elizabeth

O governador do Acre, Gladson Cameli, determinou a suspensão do corte de fornecimento de água por 45 dias no Acre. A determinação considera impactos econômicos e sociais decorrentes das medidas temporárias e excepcionais de prevenção e combate ao avanço da pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

Conforme o artigo 1º do Decreto Nº 5552, de 24 de março de 2020, está determinada ao Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) a proibição de interrupção de serviços de abastecimento de água pelo prazo de 45 dias, prorrogável por igual período, em razão da situação de emergência e do estado de calamidade pública reconhecidos em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.

O objetivo é garantir o fornecimento de serviços essenciais básicos à população, que agora precisa ficar em casa para evitar a transmissão do coronavírus e necessita de água potável para necessidades básicas como preparar a alimentação e manter os cuidados com a higienização.

“Nossa luta é para diminuir as contaminações. Quero agradecer a todos pela compreensão e adesão às medidas que tomamos”, disse o governador Gladson Cameli, ao anunciar a proibição de corte no fornecimento de água e solicitação à Energisa da suspensão de corte de energia enquanto durar o estado de calamidade.

O diretor-presidente do Depasa, engenheiro Tião Fonseca, destaca que importância da decisão do governador do estado. “A primeira ação de combate é lavar as mãos. Por uma questão econômica e financeira não é possível privar as pessoas de água nesse momento. O governador Gladson Cameli, sensível que é, tomou mais uma medida digna de aplauso, conduzindo essa crise com muita firmeza. Essa é hora de todo mundo estar unido, em casa, e com água tratada, esse é o objetivo”, disse Tião.

Em cumprimento às medidas de prevenção e combate à Covid-19, o atendimento presencial nas unidades do Depasa está suspenso mas equipes dos setores de captação, tratamento, distribuição e manutenção das redes de água e coleta de esgoto trabalham em regime de escala e plantão para garantir o fornecimento de água e atendimentos emergenciais de combate a vazamentos e manutenção de rede coletora de esgoto.

Deixe seu comentário

comentários