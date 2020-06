A porta-voz do governo, Mirla Miranda, confirmou no fim da tarde desta quarta-feira (10) a antecipação da primeira parcela do 13° salário dos servidores públicos estaduais no dia 15 de julho.

A antecipação já havia sido anunciada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), porém, precisava ser analisado pela equipe econômica.

