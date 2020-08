Governo assina ordem de entrega de maquinário e caminhões para abertura e recuperação de ramais

Mesmo em meio a um dos maiores desafios já enfrentados na história, a pandemia do novo coronavírus, os investimentos feitos pelo governo do Acre para melhorar a vida da população rural continuam a todo vapor. Além de acordos para a execução de serviços, como abertura e recuperação de ramais em vários municípios, o governador Gladson Cameli assinou nesta quarta-feira, 5, em solenidade no Palácio Rio Branco, na capital, mais uma ordem para entrega de caminhões e maquinário pesado.

Nesta primeira etapa de entrega, três empresas vencedoras de licitações participaram do ato de assinatura e entregarão, no máximo em 60 dias, 18 carregadeiras sobre rodas no valor total de R$ 6,3 milhões, 18 motoniveladoras no valor total de R$ 10,25 milhões, 4 escavadeiras hidráulicas no valor total de R$ 2,15 milhões, 2 cavalos mecânicos no valor total de R$ 959 mil, 2 semirreboques tipo prancha baixa no valor total de R$ 24o mil e dois semirreboques estilo basculante, valor total de R$ 290 mil.