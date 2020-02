Governo anuncia construção de Armazém da Cageacre para contemplar produtores Rurais de Sena Madureira

Redação Senaonline.net

Seguindo uma determinação do governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), o Governo do Estado tem um Projeto em andamento para a construção de um Armazém da Cageacre em Sena Madureira para atender os produtores rurais das mais diferentes localidades.

A notícia foi confirmada nesta segunda-feira, 17, pelo Diretor-presidente da Emater, Tião Bocalom, e pelo Diretor da Cageacre, Roosevelt, que estiveram visitando Sena Madureira para firmar uma parceira com a Prefeitura no que diz respeito à doação da área para o Armazém.

Segundo consta, o Governo dispõe de recursos estimados em 5 milhões de reais para construir e equipar dois armazéns no Acre, um deles será em Sena. Essa verba é oriunda de uma emenda de bancada, coordenada pelo senador Petecão e conveniada junto à Sudam.

A obra virá em momento oportuno, visto que, o prédio onde funcionava o Galpão da Cageacre, em Sena, foi demolido pela Prefeitura para a construção de uma Escola Municipal, deixando os produtores sem local para beneficiar e armazenar seus produtos.

O Diretor da Cageacre, Roosevelt, confirmou que ainda neste ano a obra deverá ser entregue aos produtores. “A nossa vinda hoje foi para confirmar a construção do Armazém e fazer o alinhamento junto à Prefeitura com relação ao terreno. O recurso já está garantido e a recomendação do governador Gladson Cameli é no sentido de adotarmos todas as medidas para o início da construção”, comentou.

Já o Diretor-presidente da Cageacre, Tião Bocalom, disse que a preocupação do governador Gladson Cameli é criar as condições para que o homem do campo possa produzir. “O pedido do governador é para que possamos olhar para o homem do campo com muito carinho. O produtor rural foi muito perseguido nos governos do PT, durante esses últimos 20 anos. Vamos fazer diferente e aqui está a prova – a construção desse armazém via ajudar muito os produtores rurais. Desde já, agradecemos também o prefeito Mazinho pela parceria”, frisou.

A Prefeitura concordou em firmar a parceria com o Estado e fará a doação do terreno. “Estivemos verificando alguns terrenos como, por exemplo, no Pólo Elias Moreira e outros locais. Quero dizer que se não encontrarmos áreas de domínio da Prefeitura, a Prefeitura irá comprar o terreno e repassar para o Estado, pois trata-se de um benefício importante para a nossa população”, destacou o prefeito.

A deputada estadual Meire Serafim (MDB) também acompanhou a equipe.

O armazém a ser construído em Sena Madureira tem capacidade para 2.500 toneladas de produtos e contará com um secador de grãos e máquinas de beneficiar arroz.

