Governador visita nova superintendente da Caixa Econômica Federal

Wesley Moraes

O governador Gladson Cameli visitou na manhã desta quarta-feira, 4, a nova superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre, Daiana Mabel. Além de dar as boas-vindas e desejar sucesso à frente da instituição, o gestor aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria firmada com o banco estatal em prol do desenvolvimento do estado.

Graças ao empenho da equipe de governo, recursos na ordem de R$ 94 milhões para a pavimentação e manutenção de ramais que estavam praticamente perdidos foram salvos e aprovados pela Caixa Econômica para serem investidos a partir deste ano. O montante representa mais um significante avanço no fomento e consolidação do agronegócio.

“A Caixa Econômica é uma instituição séria e que muito tem ajudado o nosso governo. Estou aqui para prestigiar a nova superintendente e dizer que estamos à disposição para firmar novas parcerias que contribuam para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o governador.

Durante a reunião, foi apresentada uma proposta ao governador referente à renegociação de um empréstimo feito na antiga gestão no valor de R$ 155 milhões. Pela nova negociação, com juros bem mais atrativos, o Estado economizará cerca de R$ 19 milhões até o fim de 2022. “Temos total interesse neste assunto e vou pedir imediatamente que a Secretaria de Planejamento entre em contato para saber o que é necessário fazer para que tenhamos essa economia aos cofres públicos”, explicou o governador.

Daiana Mabel assumiu a superintendência regional da Caixa há uma semana. A gestora agradeceu a visita de cortesia do governador Gladson Cameli e ressaltou que a instituição está à disposição para colaborar com o progresso do Acre.

“É uma satisfação muito grande receber o governador do Estado em nossa superintendência e colocamos à disposição toda a rede da Caixa frente às políticas públicas que o governo vai desenvolver no estado. A Caixa é uma grande parceira do Brasil no repasse das políticas públicas e na sugestão de projetos que o governo tenha interesse em desempenhar”, pontuou.

O encontro contou ainda com a presença dos gerentes de filiais da Caixa, Ramon Santos e Simon Alvarez; e do superintendente-executivo de governo da Caixa, Ismael Lima.

Deixe seu comentário

comentários