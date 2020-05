Governador Gladson Cameli diz que : “Sena Madureira não está sozinha nessa luta”

Em entrevista exclusiva ao Jornal Difusora de Sena Madureira na tarde desta terça-feira (12), o governador do Acre, Gladson Cameli, disse que o município não está abandonado pelo governo no que tange à luta de enfrentamento ao coronavírus. Em suas palavras, Cameli ressaltou que trata-se de uma luta árdua, porém, todo o esforço está sendo feito para amparar o vale do Iaco.

“Sena Madureira não está sozinha nessa luta. O que puder ser feito pela população de Sena Madureira, nós iremos fazer. Tenho determinado que as equipes do governo estejam antenadas com a equipe da Prefeitura para dar agilidade ás demandas. É um momento em que precisamos unir forças para salvar vidas”, comentou.

Nesta semana, o governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), estará destinando um respirador mecânico para Sena Madureira. Além disso, o Estado sacramentou uma parceria com a Prefeitura para instalar o Hospital de campanha que será destinado exclusivamente para as vítimas do Covid-19.

Gladson Cameli também adiantou que está se programando para realizar uma visita à Sena Madureira nesta semana. “Estamos em um momento muito delicado, com o aumento no número de casos, principalmente aqui em Rio Branco. Mesmo assim, estou me programando para ir em Sena Madureira quinta-feira desta semana”, comentou.

Por fim, o governo reforçou o pedido aos moradores com relação ao isolamento social. “Por maior que seja o esforço do Governo, o nosso sistema não tem condições de atender todas as pessoas ao mesmo tempo. Por mais que a gente faça ouro não tem como atender toda a demanda. Não há no mercado respiradores á pronta entrega. Por isso, peço as pessoas que fiquem em casa e se precisar sair, em caso de urgência, use máscaras. Estamos lutando com um inimigo traiçoeiro”, completou.

Edinaldo Gomes,senaonline.net

