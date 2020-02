Governador anuncia antecipação do pagamento de fevereiro para esta sexta

Viviane Teixeira-Agencia

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira, 19, que o pagamento dos servidores públicos estaduais da administração direta e indireta será antecipado para a próxima sexta-feira, 21. Com o pagamento dos servidores, o governo investe mais de R$ 261 milhões.

“Solicitei à equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão um esforço para que a folha de pagamento fosse fechada ainda nesta quarta-feira, possibilitando a antecipação do pagamento. Peço que as pessoas aproveitem e se divirtam com responsabilidade durante o Carnaval”, disse o governador durante o anúncio.

Gladson disse ainda que na quinta-feira, 20, irá participar de uma reunião em Manaus com os governadores da Amazônia e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. “Será uma agenda muito proveitosa para tratarmos de assunto da nossa Amazônia”, disse.

O pagamento em dia confirma o compromisso assumido pelo governador em priorizar a valorização dos servidores públicos. A gestão estabeleceu um calendário que prevê que os proventos sejam disponibilizados sempre no último dia útil do mês.

Os servidores podem ter acesso ao calendário de pagamento e às demais informações financeiras referentes ao contracheque via internet, no seguinte endereço: www.contracheque.ac.gov.br.

