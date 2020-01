Gladson garante apoio do governo para prefeitos de Acrelândia, Epitaciolândia e Porto Acre

Wesley Moraes

O governador Gladson Cameli recebeu na noite desta terça-feira, 28, os prefeitos de Acrelândia, Ederaldo Caetano; Epitaciolândia, Tião Flores; e de Porto Acre, Bené Damasceno. Durante a reunião, os gestores apresentaram demandas e solicitaram o apoio emergencial do governo para a melhoraria dos municípios que administram.

A doação de massa asfáltica foi o principal pedido dos gestores ao governador Gladson Cameli. Segundo Tião Flores, “todas os veículos pesados do Brasil, Peru e Bolívia que circulam em nossa região passam pelas ruas de Epitaciolândia. Com as chuvas, nossas ruas estão bastante esburacadas e, se nada for feito, as carretas correm o risco de ficarem atoladas.”

A mesma situação também é enfrentada em Porto Acre. Além da massa asfáltica para a recuperação de vias urbanas do município e suas vilas, o prefeito pediu o apoio do Estado para a recuperação da rodovia AC 10. “Precisamos de 27 toneladas para tapar os buracos que se formaram por conta das chuvas e ainda uma atenção do governo nos trechos críticos da AC 10. Tenho tapado os buracos com barro, mas somente isso não resolve o problema”, explicou.

Ciente da situação, Cameli afirmou que as reivindicações são justas e que o seu papel como governador é auxiliar os 22 municípios. De imediato, Gladson pediu agilidade ao secretário de Infraestrutura, Ítalo César, e ao diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Ronnan Fonseca, para atender aos pedidos dos prefeitos.

“Os prefeitos fizeram muito bem ao me procurar e relatar aquilo de mais urgente que os seus municípios estão precisando e que muitas vezes esses problemas não chegam ao meu conhecimento. Já solicitei dos nossos secretários que vejam isso com prioridade para que esses problemas sejam resolvidos o quanto antes. Quero esclarecer ainda que qualquer prefeito, seja ele aliado político ou não, o tratamento será igual porque o que me interessa é ajudar a nossa população”, pontuou o governador.

Deixe seu comentário

comentários