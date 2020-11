Gladson anuncia: Pagamento do 13º salário sai no dia 21 de dezembro

O pagamento da segunda parcela do 13º salário do servidor público do Estado do Acre já tem data marcada: 21 de dezembro.

A primeira parcela foi paga em 15 de julho antecipadamente a ativos, inativos e pensionistas com o objetivo de ajudar a economia do estado após a flexibilização das atividades comerciais durante a pandemia de covid-19.

Em dezembro, o Estado do Acre abre os cofres para pagar além do 13º o salário do mês. O pagamento da segunda parcela chega perto de R$ 100 milhões.

