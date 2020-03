Gehlen rebate Mazinho: “Não digo que vou surrar todo mundo. Vou colocar meu nome e a população é quem vai decidir”

Da Redação

O deputado estadual Gehlen Diniz (progressistas), virtual candidato a prefeito de Sena Madureira voltou a falar sobre o pleito deste ano em entrevista à imprensa local. Ele aproveitou para rebater uma declaração do prefeito Mazinho dada a um site da capital, onde o gestor teria dito que vai dar uma surra de votos seja em Gehlen ou em Toinha Vieira.

Mostrando serenidade, Gehlen afirmou: “Diferentemente do atual prefeito que diz que vai surrar todo mundo, eu não digo isso. Eu digo que vou colocar meu nome, apresentar propostas e se for da vontade da população estarei pronto para administrar meu município. Vamos trabalhar assim, sem agressões, mostrando que dá pra fazer mais por Sena Madureira”.

Gehlen Diniz que é líder do governo na Assembléia e do mesmo partido do governador Gladson Cameli adiantou, ainda, que busca alianças com outras lideranças para fortalecer o grupo. “Estamos buscando parceria com o PSDB, representado pela ex-prefeita Toinha Vieira, com o PTB, da empresa Charlene Lima e outras lideranças. Vamos unir todas as forças da oposição para disputarmos o pleito. Esse é o nosso objetivo”, frisou.

Recentemente ele participou de uma reunião em Rio Branco com o governador Gladson Cameli e outras lideranças do PP, traçando metas para as eleições deste ano. Segundo consta, sua pré-candidatura tem o aval do governador.

