Gehlen Diniz: “Projeto do Governo que isenta ICMS sobre a conta de luz deverá ser apresentado na próxima semana”

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), líder do Governo na Aleac, informou nesta quinta-feira (16), em entrevista à imprensa, que o Governo do Acre irá encaminhar na próxima semana para a Assembléia um Projeto que trata sobre a isenção do ICMS sobre a conta de luz para os consumidores.

Pela proposta, quem consumir até 220 kwh/mês de energia não vai pagar o ICMS (imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço). “Esse imposto que é pago pelo consumidor é de responsabilidade do Estado. Diante dessa crise vivida por conta do Coronavírus, o Governo do Acre propõe a retirada dessa cobrança para quem consome até 220 kwh/mês. Devem ser contempladas as famílias mais carentes. Trata-se de mais uma medida de sensibilidade do governador Gladson Cameli”, destacou Gehlen Diniz.

