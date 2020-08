Gehlen Diniz manifesta apoio ao funcionamento das igrejas no Acre

Redação Senaonline.net

Em pronunciamento na sessão desta terça-feira (4), o deputado estadual Gehlen Diniz (PP), líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre, manifestou apoio ao funcionamento das igrejas no Acre, obedecendo todas as cautelas devidas.

Ontem ele participou de uma reunião na Casa Civil para tratar sobre esse assunto juntamente com os deputados Wagner Felipe, Dra. Juliana e Cadmiel Bomfim. Também estiveram presentes o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade e o secretário estadual de saúde, Alisson Bestene. “É importante frisar que o governador baixou um Decreto liberando o funcionamento das igrejas com 20% de sua capacidade, porém, o Ministério Público Estadual e o MPF questionaram a liberação em razão do aumento no número de casos. Mas, é inadmissível punir as igrejas e permitir o funcionamento de inúmeras outras atividades”, comentou.

Gehlen salientou que a reunião na Casa Civil foi muito produtiva e que o que ficou acordado será encaminhado ao Comitê Acre sem Covid. “As igrejas precisam funcionar com todas cautelas. Temos que aprender a conviver com essa situação. Desde já, esse movimento tem o meu apoio”, finalizou.

