Gehlen Diniz lançará pré-candidatura a prefeito neste mês com a presença de Gladson Cameli

Redação Senaonline.net

Líder do governo na Assembléia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) deverá realizar ainda neste mês de março o lançamento de sua pré-candidatura a prefeito de Sena Madureira.

Na noite desta segunda-feira (09), Gehlen participou de uma reunião com o governador Gladson Cameli, que é de seu partido, e outras lideranças do PP no Acre, dentre as quais o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, deputado estadual José Bestene, o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima e o ex-prefeito James Gomes, representante da senadora Mailza Gomes. Na pauta principal: As Eleições 2020.

Segundo fontes do Senaonline.net, no lançamento da pré-candidatura de Gehlen Diniz, o governador Gladson Cameli estará presente. “Vamos fazer o lançamento da nossa pré-candidatura a prefeito de Sena Madureira até o final do mês, com os nossos candidatos a vereadores e a presença do nosso governador Gladson Cameli”, comentou o deputado.

Gehlen Diniz tem sido um aguerrido líder do governo na Aleac e vem mostrando lealdade ao projeto encabeçado por Gladson Cameli. Ele é tido como o principal nome no momento atual para disputar as eleições com o atual prefeito da cidade, Mazinho Serafim.

Deixe seu comentário

comentários