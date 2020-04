Gehlen Diniz doará mais da metade do seu salário para ajudar moradores de Sena Madureira

Da Redação

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), anunciou na tarde desta sexta-feira (03) que fará neste mês de abril a doação da metade do seu salário que recebe como deputado para ajudar moradores de Sena Madureira que enfrentam dificuldades causadas pela pandemia do Coronavírus.

Em entrevista às Rádios Difusora e Aldeia FM 105,9 MHZ, Gehlen afirmou que o valor líquido que o parlamentar recebe é de 18 mil reais. Desse total, o mesmo doará 10 mil reais para a compra de cestas básicas. “Essa é uma forma de poder ajudar famílias carentes nesse momento difícil. Não quero que as pessoas vinculem essa ação à politicagem, minha intenção não é tirar proveito político. Farei isso como cidadão”, confirmou.

Ele também conclamou as demais pessoas que tem condições a estarem ajudando a população neste momento. “Essa é a hora da solidariedade. É preciso ajudar as pessoas que tiveram que parar de trabalhar por conta do Coronavírus. Nesse sentido, quem puder doar, faça isso também”, finalizou.

Moradores de Bairros variados do município irão receber as cestas básicas a partir do dia 20, data em que é feito o pagamento dos deputados por parte da Assembleia Legislativa do Acre.

