Gehlen Diniz convida Zenil Chaves para ser seu vice na disputa pela Prefeitura de Sena

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), reafirmou na noite desta quinta-feira (16) ao Senaonline.net que sua pré-candidatura a prefeito de Sena Madureira continua sólida.

Mesmo diante de algumas movimentações de outros líderes da oposição, o parlamentar disse que não desiste desse objetivo e que está buscando alianças para a formação da chapa.

Gehlen Diniz se reuniu recentemente com o ex-vereador e ex-Diretor do Depasa no Acre, Zenil Chaves (PSL) e fez o convite para que o mesmo seja seu vice nas Eleições deste ano.

Em uma nota emitida ontem, Gehlen Diniz se mostra insatisfeito com declarações do vice-governador que supervalorizam a ex-prefeita Toinha Vieira:

“Apesar de todos os pré-candidatos a prefeito de Sena Madureira que estão na oposição já terem em algum momento ajudado a pré-candidata do PSDB, ninguém da oposição está à altura de ter a Toinha Vieira como vice, é o que declarou o Vice Governador Maj. Rocha ao Blog do Crica na data de hj. Disse que: “Se a Toinha não for candidata a prefeita, deverá ser vice do Mazinho”. Sendo assim, convidei o ex vereador e ex diretor presidente do Depasa, Zenil Chaves para compor como vice a minha chapa de prefeito de Sena Madureira. Ele não deu uma decisão ainda, mas caso aceite esse desafio nossa chapa terá uma boa chance de vitória”, comentou Gehlen Diniz

