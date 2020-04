Gehlen Diniz apresenta projeto para reduzir pela metade o salário dos deputados

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Gehlen Diniz (Progressistas), apresentou, na última sexta-feira (3), um Projeto de Resolução que reduz pela metade o salário dos 24 deputados estaduais pelos próximos três meses.

Se aprovada, a proposta vai gerar, no total, uma economia de quase R$ 650 mil aos cofres públicos. De acordo com o projeto, a verba será destinada para a compra de alimentos a serem distribuídos para instituições filantrópicas acreanas reconhecidas por lei.

A ideia, segundo o parlamentar, é amenizar o impacto da pandemia de coronavírus na vida dos mais necessitados. Até o momento, 49 pessoas foram infectados pela covid-19 no Acre.

Hoje, cada deputado estadual recebe, por mês, R$ 18 mil líquidos. Diniz afirmou que já conversou com colegas e alguns possuem propostas parecidas para apresentar nas próximas sessões virtuais da Aleac. “Essas ideias podem ser agregadas ao meu projeto”.

“Não quero ganhos políticos com a proposta. Estou apenas fazendo o máximo que posso para ajudar quem mais precisa. Temos uma responsabilidade enorme nesse momento difícil”, justificou.

LEANDRO CHAVES, DO CONTIL

Deixe seu comentário

comentários