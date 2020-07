Gehlen Diniz afirma que Congresso agiu acertadamente ao adiar Eleições Municipais

Da Redação Senaonline.net

O Deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), líder do Governo na Assembléia Legislativa do Acre (Aleac), disse na tarde desta quinta-feira (2), que os senadores e deputados federais agiram acertadamente ao adiar para o mês de novembro as Eleições Municipais.

De acordo com ele, nesse momento adverso enfrentado no Brasil tem que ser colocado em primeiro lugar a saúde da população. “Interpreto como uma ação acertada dos nossos legisladores. Infelizmente a pandemia ainda está em curva ascendente. Parabéns aos nossos congressistas. Acredito que até novembro essa curva diminua, além disso, deveremos ter uma vacina contra a Covid-19 até o final do ano. Nesse momento, o mais importante á saúde da população”, salientou.

Pelo o que ficou definido, o primeiro turno das Eleições Municipais ocorrerá no dia 15 de novembro.

