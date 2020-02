Gefron e PM apreendem três armas de fogo e tiram seis infratores de circulação, em Sena 

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Policiais ligados ao Grupo Especial de Segurança nas Fronteiras (Gefron), com o apoio da Polícia Militar conseguiram retirar três armas de fogo de circulação na cidade de Sena Madureira, além de apreender drogas. A ocorrência foi processada na Rua Ernestina Souza Chaves, Bairro Ana Vieira.

Conforme o apurado, foram apreendidos: 01 pistola, 01 escopeta e 01 revólver em perfeito estado de uso. Houve, ainda, apreensão de farta munição e dois pacotes de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína.

Cedo da manhã a guarnição da PM foi acionada para dar suporte ao Gefron que estava com essa ocorrência em curso. Ao chegar no local, a equipe já estava com vários indivíduos sob custódia. Outros infratores oriundos do Bairro da Vitória se evadiram do local, mas foram alcançados e presos minutos depois. Ao todo, seis foram conduzidos para a unidade de segurança pública, entre maiores e menores de idade.

Também foram apreendidos 05 aparelhos celulares e materiais usados normalmente para embalagem de drogas.

A partir dessas prisões a Polícia poderá desvendar o desaparecimento misterioso de um rapaz identificado como José Júnior. Ele sumiu da família há cerca de duas semanas.

