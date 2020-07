Garoto de 13 anos é picado por cobra jararaca na zona rural de Sena

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

Um adolescente de 13 anos de idade, residente no ramal do Narcélio, em Sena Madureira, foi picado por uma cobra jararaca na manhã desta sexta-feira (3). Segundo informações, mesmo estando calçado de botas o garoto foi atingido pelas presas da cobra.

Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatá-lo do lugar. Da zona urbana até lá são 44 quilômetros, via ramal. Os Bombeiros encontraram o mesmo durante a viagem, pois um morador resolveu socorrê-lo em um quadriciclo. “No momento, foi feito o procedimento necessário e o garoto foi entregue no Hospital João Câncio Fernandes, onde se recupera”, comentou o Sargento C. Queiróz.

Normalmente ocorrências dessa natureza são verificadas com maior freqüência na época invernosa. “Mesmo assim, é importante que os moradores fiquem atentos e, ao sair de casa pra mata utilizem botas e outros equipamentos”, enfatizou C. Queiróz.

