Funcionário da Prefeitura de Sena tem perna decepada em acidente na Avenida Brasil

Redação Senaonline.net

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (16), na Avenida Brasil, em Sena Madureira. a batida em cheio se deu entre uma motocicleta e um carro.

De acordo com informações preliminares, o gari Ramires Celestino de Sousa, 47 anos, residente na Rua Santa Luzia, Bairro Cristo Libertador, dirigia uma motocicleta pela Avenida Brasil quando o carro entrou na preferencial e provocou a batida. O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado a vários metros do local do acidente.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital João Câncio Fernandes, mas após receber os primeiros atendimentos foi transferido para Rio Branco já que sua perna foi decepada.

O motorista do carro ainda não foi identificado.

Deixe seu comentário

comentários