Foragido da cidade de Capixaba é preso em Sena Madureira

Por força de um mandado de prisão expedido pelo juiz Robson Aleixo, policiais militares e civis de Sena Madureira conseguiram capturar na manhã desta sexta-feira (24), o nacional Francisco Nascimento, 23 anos de idade. Ele estava foragido da justiça de Capixaba.

Conforme informações repassadas pelo Tenente Fábio Diniz, o acusado se encontrava em uma residência que fica no Bairro Eugênio Areal – a conhecida Invasão da Xiburema. “Em parceria com a Polícia Civil, levantamos as informações devidas e atingimos êxito na ação”, destacou.

Francisco Nascimento é acusado de roubo e deverá cumprir pena no presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

