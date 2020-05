Feminicídio: Durante bebedeira, mulher é morta com várias facadas pelo marido, em Manoel Urbano 

Redação Senaonline.net

A vendedora de salgados Maria Antônia Sabóia da Silva, 30 anos de idade, que morava no Bairro São José, em Manoel Urbano, foi assassinada pelo seu próprio companheiro na madrugada deste domingo (31). O crime ocorreu na própria residência do casal, localizada em frente à escola Nazira Anute.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local indicado encontrou uma equipe do SAMU, mas os profissionais só puderam atestar o óbito. Os policiais verificaram que o corpo da mulher se encontrava estendido no piso da casa apresentando várias perfurações. Também encontraram uma faca, tipo peixeira, com resquícios de sangue, próximo à porta dos fundos da casa.

Após consumar o ato, o criminoso evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Testemunhas relataram aos policiais que o casal vinha tendo desentendimentos há algum tempo e que Maria Antônia queria pôr um fim no relacionamento.

O irmão da vítima estava na casa, mas no momento do ocorrido se encontrava dormindo juntamente com dois filhos do casal. Ele disse para os policiais que na residência estava ocorrendo uma bebedeira e, que antes de ir se deitar, os dois tinham discutido.

O autor do crime foi identificado como Andrecí Paulo de Amorim, 29 anos. Ele está sendo procurado pela Polícia.

