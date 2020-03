Feijó: Democratas, de Alan Rick e Jairo Cassiano, declara apoio à reeleição do prefeito Kiefer Cavalcante

Redação

Em notada ascensão no Estado do Acre, o Democratas (DEM), vem trabalhando seu fortalecimento para as Eleições deste ano. Recentemente, a equipe liderada pelo Deputado federal Alan Rick e pelo seu presidente estadual, Jairo Cassiano, esteve na cidade de Feijó, participando de reuniões importantes.

Na conhecida “Terra do açaí” foi batido o martelo: O Democratas irá apoiar o prefeito Kiefer Cavalcante (Progressistas), candidato á reeleição. “Chegamos a esse entendimento por considerar que o prefeito Kiefer vem realizando um grande trabalho em Feijó e tem sido parceiro do nosso mandato. Também ficamos muito felizes com a vinda do vereador Décio Kaxinawá para o Democratas. De fato, estamos fortalecendo o partido para essas eleições”, comentou o deputado Alan Rick.

Além de sacramentar o apoio ao atual prefeito de Feijó, o Democratas deu posse à nova Diretoria e recebeu a adesão do vereador Décio Kaxinawá.

Para o presidente estadual da sigla, Jairo Cassiano, trata-se de um momento importante para o Democratas. “Temos buscado dialogar com as lideranças para tomarmos as decisões, sempre com o apoio do deputado Alan Rick. O vereador Décio tem representado dignamente os povos indígenas e demais moradores e merece o nosso carinho. Por outro lado, o Democratas firma essa parceria com o prefeito Kiefer, com reais possibilidades de indicar o candidato a vice. Mas, repito, não vamos impor e sim construir por meio do diálogo”, destacou.

Atualmente o Democratas tem suas bases firmadas em pelo menos 14 cidades do Acre.

No próximo dia 03 de abril um grande evento do partido será realizado em Rio Branco, principal reduto eleitoral do Deputado Alan Rick.

