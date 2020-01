Fátima Benone é a nova coordenadora da Comunicação católica, em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Em votação ocorrida na noite desta segunda-feira, 27, foi definida a nova coordenadora da Comunicação católica, da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Fátima Benone assume o posto de agora em diante, substituindo a professora Maria Bomfim que durante três anos coordenou os trabalhos.

Demonstrando satisfação, Fátima Benone agradeceu a confiança depositada em sua pessoa. “A nossa expectativa é a melhor possível. Vamos dar continuidade ao trabalho brilhante que vinha sendo feito pela Maria Bomfim, com o auxílio do Frei Moisés. Agradeço a todos pela confiança”, comentou.

Maria Bomfim disse que deixa a coordenação com o sentimento de dever cumprido. “Sempre tive essa compreensão de que precisava passar um período e repassar a coordenação para outra pessoa. Deus já agradeço a Deus pela oportunidade e ao Frei Moisés pela confiança”, frisou.

A Comunicação católica coordena, dentre outras coisas, os programas de Rádio como, por exemplo: A transmissão da Missa, aos domingos, Reza do terço todos os dias pela manhã e a tradicional Ave Maria que vai ao ar diariamente ás 18 horas na Rádio Difusora de Sena Madureira.

De acordo com o Frei Moisés, pároco de Sena Madureira, a comunicação com a população por meio do Rádio é fundamental, principalmente para quem mora na zona rural do município. “A principal missão da Igreja é evangelizar. O Rádio é uma das formas de poder chegar com a palavra de Deus a tantas pessoas que estão distantes dos centros urbanos. Hoje estamos com essa mudança na coordenação da comunicação católica, mas o nosso objetivo continua o mesmo que é difundir a palavra de Deus”, completou.

