Família reconhece rapaz encontrado morto em Sena Madureira

O homem encontrado morto a tiros na manhã desta segunda-feira (06), é Antonio Hudesson Pereira (20), morador na rua Maranhão. O reconhecimento foi feito por uma irmã da vítima na delegacia local. A família afirma que ele não fazia parte de facção criminosa.

Familiares contam que na noite de ontem, António foi dormir sozinho casa do seu pai no bairro Ana Vieira, onde também estava trabalhando como açougueiro. Até às 18 horas de domingo, o rapaz estava em casa, mas hoje pela manhã não foi mais visto.

Uma parente da vítima acredita que ele foi trazido e assassinado na rua Benjamin Constant, bairro Jardim Primavera, onde o corpo estava, inclusive, vizinhos teriam visto um homem sendo levado por um grupo e, em seguida, ouviram vários tiros de arma de fogo.

O reconhecimento foi feito por meio de fotografias. Os avós com quem ele morava até pouco tempo são do Macapá, no rio Purus, e ainda não sabem do assassinato.

A família assegura que Antonio não integrava facção, era trabalhador e desconhece o motivo da execução. Segundo a PM, marcas de tiros foram observadas nas pernas, na cabeça e em outras partes do corpo.

Até a noite de segunda-feira, nenhum acusado do crime havia sido preso. O caso segue em fase de investigação.

Por Aldejane Pinto

