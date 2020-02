Família pede ajuda para menino de 12 anos de idade diagnosticado com caroço na garganta

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

A dona de casa Suliene de Oliveira Alves, residente no Bairro Cidade Nova, em Sena Madureira, está pedindo ajuda para seu filho de apenas 12 anos de idade. Ele enfrenta problemas de saúde e precisa, com urgência, retirar um caroço da garganta que está se espalhando e tomando conta do nariz.

Ao falar com a nossa reportagem, Suliene informou que a cirurgia custa 8 mil reais. “Essa cirurgia é feita na esfera particular e não temos recursos para pagar. Peço encarecidamente às pessoas de bom coração que nos ajude. Meu filho tem sofrido muito com isso. Tudo o que mais quero é vê-lo bem. Todos nós estamos sofrendo, mas acreditamos em Deus que vamos conseguir esse dinheiro para fazer a cirurgia”, comentou.

A família disponibiliza o número de uma conta para quem puder ajudar:

Agência: 3340

Operação: 013

Conta: 00003006-5

Está no nome de Suliene de Oliveira Alves. Há também um número de telefone para quem quiser obter mais informações: (68) 9 9292 1595.

Deixe seu comentário

comentários