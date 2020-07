Família pede ajuda para filha de Sena Madureira que contraiu a Covid-19 e segue fazendo tratamento

Edinaldo Gomes, Redação do Jornal Difusora

A senamadureirense Aldemira Gonçalves testou positivo, há cerca de dois meses, para a Covid-19. Ela passou mais de duas semanas internada e ainda hoje sofre com as sequelas da doença.

De acordo com informações de familiares, Aldemira, em determinadas ocasiões, não tem forças para se levantar, além de reclamar de dores na barriga, ter ficado com um lado do rosto dormente e uma infecção grave na garganta. “Tem hora que ela fala, mas tem hora que não por causa dessa infecção na garganta”, relatou sua irmã Aldenice Gonçalves.

Pertinente a infecção na garganta, foi iniciado um tratamento que custa mil reais. “Ela precisa tomar 10 injeções, sendo que cada uma custa 100 reais. É por isso e em razão de outras despesas que estamos organizando uma Rifa. Quem puder nos ajudar, faça isso. Todo tipo de ajuda é importante nesse momento”, comentou Aldenice.

Aldemira Gonçalves é muito conhecida em Sena Madureira, visto que, trabalhou por certo período na Rádio Difusora e sempre fez parte de grupos ligados à Igreja Católica.

Quem puder contribuir com qualquer quantia, deve entrar em contato pelo telefone: (68) 99977 2301.

Deixe seu comentário

comentários