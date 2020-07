Família pede ajuda para estudante de Sena Madureira diagnosticado com câncer

Por: Edinaldo Gomes

O estudante André Lima Júnior, 20 anos de idade, residente no Bairro Cidade Nova, em Sena Madureira, recebeu recentemente um diagnóstico de que está com câncer. De acordo com a família, há um certo período ele reclamava de dores na região da barriga e começou a emagrecer, levantando suspeitas de que não estava bem de saúde.

Exames mais detalhados feitos em Rio Branco confirmaram a existência de um câncer. Outros exames estão sendo realizados para que seja iniciado o tratamento que, provavelmente, será feito fora do Estado do Acre.

Diante da situação, a família de André Júnior está mobilizada no sentido de angariar recursos para ajudar no tratamento. No momento, está sendo feita uma Rifa cujo bilhete custa somente 5 reais. “Pra nós foi muito difícil receber uma notícia dessa, mas confiamos em Deus que ele vai conseguir a vitória. Esse é um momento em que pedimos o apoio da população de Sena Madureira. mesmo quem não queira participar da Rifa, pode ajudar doando qualquer quantia. Toda ajuda é bem vinda”, comentou Dona Fausta Lima, avó e mãe de criação do estudante.

A família disponibiliza as seguintes contas bancárias para quem puder ajudar:

Caixa/Agencia: 3340

Operação: 013

Conta: 12818-9

Nome: André Luiz Nogueira Lima

Banco do Brasil/Agência: 1279-3

Conta: 88 300 312 – 0

Nome: Maria Fausta de Lima Nogueira

Há também um número de telefone para contato: (68) 99999 0523

Deixe seu comentário

comentários