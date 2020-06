Ex-detento é preso em Sena Madureira com revólver carregado de balas

Da Redação

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira prendeu no final da tarde de ontem Dhiemeson Aguilas Gomes da Silva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência se deu na Rua José César da Silva, Bairro Eugênio Areal, em um apartamento onde o mesmo reside.

De acordo com informações, a Polícia levantou alguns detalhes que estaria ocorrendo tráfico de drogas naquele local. Ao adentrar no quintal, Dhiemeson estava na janela do apartamento e apresentou certo nervosismo, induzindo os PMs a realizarem uma melhor verificação. Debaixo do sofá foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.

Em conversa com os policiais, ele informou que se encontrava em liberdade condicional e que a arma era pra fazer sua própria segurança.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena e posteriormente será recambiado ao presídio de Sena Madureira.

