Ex-detento baleado no abdômen vai a óbito no PS de Sena

O ex-detento identificado até o momento como Carlos Henrique morreu na noite desta quinta-feira (22), no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

Segundo informações, ele foi baleado no abdômen quando se encontrava nas proximidades de um lanche na Rua Santa Luzia, Bairro Cristo Libertador. Ainda foi socorrido com vida, entretanto, não resistiu a gravidade dos ferimentos já que foram dois tiros no abdômen.

O caso ainda está sendo apurado pela Polícia, mas conforme informações preliminares, dois infratores chegaram em uma motocicleta e cometeram o crime, tratando-se, portanto, de uma execução. Ainda teriam tentado atirar na cabeça de Carlos Henrique, mas a arma bateu catolé.

A Polícia Militar de Sena Madureira juntamente com a Polícia Civil trabalham para tentar identificar e prender os autores da morte.

