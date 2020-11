Evandro Cordeiro quer reabrir o Restaurante Popular como vereador de Rio Branco

Hoje teólogo e psicopedagogo, o jornalista de longa data Evandro Cordeiro se apresenta agora como candidato a vereador em Rio Branco pelo PP. Cordeiro coleciona prêmios jornalísticos, como o Chalub Leite e a Bola de Ouro, que ganhou duas vezes.

Uma de suas bandeiras como postulante ao cargo de vereador é auxiliar aos moradores menos favorecidos social e economicamente. “O Restaurante Popular, na Baixada da Sobral, está fechado. Reabri-lo é uma bandeira minha e luto por isso”, afirma.

O candidato garante ser acostumado ao batente desde menino e também pretende reduzir as férias dos vereadores caso eleito, “além de atuar para retomar as sessões da Câmara de Vereadores de Rio Branco ao período da manhã para que a imprensa tenha melhor condição de horário na cobertura dos trabalhos legislativos”, destaca.

Filho do gráfico Osmar Cordeiro, com quem conheceu o universo da imprensa e da funcionária pública Maria de Lourdes, Evandro se orgulha em dizer onde nasceu no “Ramal Piçarreira”, onde desde cedo sonhava ser radialista, uma conquista que chegou em 1987.

“Antes, porém, fui dobrador de camisetas do Primo Líbio, um dos maiores pintores de farda escolar da época, depois encadernador de jornal, nas oficinas do jornal O Rio Branco”, relata Evandro Cordeiro, que uma década depois prestou concurso no antigo banco Bamerindus e ficou dois anos trabalhando como bancário.

