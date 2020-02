Estado abre vagas para curso de Informática Básica, em Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação (SEE) e Núcleo de Tecnologia de Educação (NTE), está com inscrições abertas para o curso de Informática Básica na cidade de Sena Madureira.

As vagas são direcionadas prioritariamente para alunos do 9° ano, Ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados devem procurar a sede do NTE em Sena, situada na Rua João Marçal, C.S.U, ao lado do Núcleo da Secretaria de Estado de Educação.

De acordo com a professora Irlane Diniz, coordenadora da SEE em Sena Madureira, trata-se de uma excelente oportunidade para os estudantes. “Sabemos que hoje o mundo está cada vez mais competitivo e a capacitação dos nossos estudantes é fundamental. Nesse sentido, reforçamos o convite para que os nossos estudantes não percam essa oportunidade”, comentou.

As inscrições são gratuitas.

Em Sena Madureira, o ano letivo 2020 nas escolas da rede estadual começa nesta segunda-feira, 10, na maioria das escolas da zona urbana.

